Загородный дом из сухого бруса под ключ в кредит!

Постройка частного коттеджа может обойтись в копейку, в особенности - при использовании массивных и дорогостоящих материалов: камня, бетона, кирпича и т.д. К счастью, есть гораздо более простой и дешевый вариант - загородный дом из бруса, прошедшего процедуру камерной сушки. Этот экологичный материал обладает достаточной прочностью, влагостойкостью и доступной ценой, и самое главное - имеет небольшой вес, что существенно снижает нагрузки на фундамент и несущие конструкции!

Проекты загородных домов из бруса: быстро и выгодно!

Вместо того, чтобы тратить месяцы и годы на проектирование и возведение кирпичного или бетонного особняка, воспользуйтесь готовыми решениями от компании "DomDomino"! В нашей электронной базе собраны лучшие проекты домов из профилированного бруса: от небольших одноэтажных дач до двухэтажных коттеджей с гостевыми комнатами, банями, гаражами и прочими хозяйственными пристройками.

Почему загородный деревянный дом стоит собрать именно из профилированного бруса камерной сушки? Хотя бы потому, что этот материал обладает неоспоримыми преимуществами:

минимальной влажностью - от 12 до 18%;

высоким коэффициентом теплопроводности - от 0,18 до 0,35 Вт/м2с;

высокой плотностью - до 500 кг/м3;

небольшим весом - за счет удаления лишней влаги.

Стена из сухого профилированного бруса толщиной 100 мм обладает точно такой же теплопроводностью, как и 510-миллиметровая кирпичная стена! Это действительно впечатляющий показатель, тем более - с учетом небольшого веса и дешевизны материала.

Строительство загородных домов из бруса - технические нюансы

Для возведения легковесного деревянного коттеджа не требуется мощное основание, и вполне можно обойтись обычным свайно-винтовым или столбчатым фундаментом. Он стоит гораздо дешевле, и устанавливается в короткие сроки. Что касается самого дома, то его можно собрать из заранее подготовленных деталей всего за пару дней. Это самая высокая скорость строительства из всех возможных!

При этом, сборные загородные дома из профилированного бруса от компании "DomDomino" отличаются:

доступной ценой;

экологичностью;

прочностью;

минимальной усадкой;

отличной защитой от сырости и грибка;

пожарной безопасностью;

красивым внешним видом и дизайном.

Все материалы изготавливаются на нашем собственном предприятии в Подмосковье. У нас установлено самое современное оборудование, включая сушильные камеры, деревообрабатывающие и распиловочные станки, линии по изготовлению готовых домокомплектов и т.д. Мы работаем без посредников, поэтому у нас можно купить загородный деревянный дом по самой выгодной цене в Москве и Московской области!

Кроме установки быстровозводимых построек, мы также готовы заняться укладкой фундамента, установкой дверей и окон, внешней и наружной отделкой и т.д. В нашем штате состоят профильные специалисты, выполняющие все эти виды работ на профессиональном уровне. Загородный дом из бруса будет построен в кратчайшие сроки, и на самом высоком техническом уровне!