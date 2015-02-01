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Категории

Загородный дом из сухого бруса под ключ в кредит!

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Сравнение товаров (0)
-12%
ШОЛОХОВ
ШОЛОХОВ (7.8 Х 8.2)
1479500 1694900
ШОЛОХОВ
Наименование Описание Фундамент Свайно-винтовой фундамент. Длина сваи 2500мм, диаметр 89/108мм (согласно проекту), толщина ..
1479500 1694900
-12%
БУНИН
БУНИН (6 Х 9,8)
1643800 1883300
БУНИН
Наименование Описание Фундамент Свайно-винтовой фундамент. Длина сваи 2500мм, диаметр 89/108мм (согласно проекту), толщина ..
1643800 1883300
-12%
МЕНДЕЛЕЕВ
МЕНДЕЛЕЕВ (7.5 Х 7,7)
1643800 1883300
МЕНДЕЛЕЕВ
Наименование Описание Фундамент Свайно-винтовой фундамент. Длина сваи 2500мм, диаметр 89/108мм (согласно проекту), толщина ..
1643800 1883300
-12%
Дом из бруса под ключ МАГНОЛИЯ
Дом из бруса под ключ МАГНОЛИЯ (8,5 Х 7,5)
1328600 1522100
Дом из бруса под ключ МАГНОЛИЯ
Наименование Описание Фундамент Свайно-винтовой.Длина сваи 2500мм, диаметр 108мм, толщина 4 мм (согласно проекту),свая обра..
1328600 1522100
-12%
Деревянный дом АТЛАНТ
Деревянный дом АТЛАНТ (9,5х7,75)
1357700 1550600
Деревянный дом АТЛАНТ
Наименование Описание Фундамент Свайно-винтовой.Длина сваи 2500мм, диаметр 108мм, толщина 4 мм (согласно проекту),свая обра..
1357700 1550600
-12%
ОСТРОВСКИЙ
ОСТРОВСКИЙ (6 Х 9)
1763400 2020300
ОСТРОВСКИЙ
Наименование Описание Фундамент Свайно-винтовой фундамент. Длина сваи 2500мм, диаметр 89/108мм (согласно проекту), толщина ..
1763400 2020300
-12%
КОРОЛЕНКО
КОРОЛЕНКО (7 Х 7)
1793200 2054400
КОРОЛЕНКО
Наименование Описание Фундамент Свайно-винтовой фундамент. Длина сваи 2500мм, диаметр 89/108мм (согласно проекту), толщина ..
1793200 2054400
-12%
ВЫСОЦКИЙ
ВЫСОЦКИЙ (8,5 Х 7)
1793200 2054400
ВЫСОЦКИЙ
Наименование Описание Фундамент Свайно-винтовой фундамент. Длина сваи 2500мм, диаметр 89/108мм (согласно проекту), толщина ..
1793200 2054400
-12%
Дешевый дом из бруса СТАНДАРТ
Дешевый дом из бруса СТАНДАРТ (8,7 Х 6,6)
1423200 1630400
Дешевый дом из бруса СТАНДАРТ
Наименование Описание Фундамент Свайно-винтовой.Длина сваи 2500мм, диаметр 108мм, толщина 4 мм (согласно проекту),свая обра..
1423200 1630400
-12%
ЗОДЧИЙ
ЗОДЧИЙ (9Х6)
1451200 1662500
ЗОДЧИЙ
Наименование Описание Фундамент Свайно-винтовой.Длина сваи 2500мм, диаметр 108мм, толщина 4 мм (согласно проекту),свая обра..
1451200 1662500
-12%
ПИРОГОВ
ПИРОГОВ (7,8 Х 10,5)
1883100 2157100
ПИРОГОВ
Наименование Описание Фундамент Свайно-винтовой фундамент. Длина сваи 2500мм, диаметр 89/108мм (согласно проекту), толщина ..
1883100 2157100
-12%
Дом с верандой из бруса ЛАСТОЧКА
Дом с верандой из бруса ЛАСТОЧКА (11 Х 6)
1514500 1735000
Дом с верандой из бруса ЛАСТОЧКА
Наименование Описание Фундамент Свайно-винтовой.Длина сваи 2500мм, диаметр 108мм, толщина 4 мм (согласно проекту),свая обра..
1514500 1735000
-12%
НЕКРАСОВ
НЕКРАСОВ (7.5 Х 11, 5)
1927800 2208200
НЕКРАСОВ
Наименование Описание Фундамент Свайно-винтовой фундамент. Длина сваи 2500мм, диаметр 89/108мм (согласно проекту), толщина ..
1927800 2208200
-15%
СУВОРОВ
СУВОРОВ (7,1 Х 10.5)
1871500 2208600
СУВОРОВ
Наименование Описание Фундамент Свайно-винтовой фундамент. Длина сваи 2500мм, диаметр 89/108мм (согласно проекту), толщина ..
1871500 2208600
-8%
Дом из бруса РАССВЕТ
Дом из бруса РАССВЕТ (10 Х 8)
2081700 2283600
Дом из бруса РАССВЕТ
Наименование Описание Фундамент Свайно-винтовой.Длина сваи 2500мм, диаметр 108мм, толщина 4 мм (согласно проекту),свая обра..
2081700 2283600
-12%
ВАВИЛОВ
ВАВИЛОВ (10.9 Х 12)
1972600 2244800
ВАВИЛОВ
Наименование Описание Фундамент Свайно-винтовой фундамент. Длина сваи 2500мм, диаметр 89/108мм (согласно проекту), толщина ..
1972600 2244800
-12%
КУПРИН
КУПРИН (9 Х 9)
1972600 2266600
КУПРИН
Наименование Описание Фундамент Свайно-винтовой фундамент. Длина сваи 2500мм, диаметр 89/108мм (согласно проекту), толщина ..
1972600 2266600
-12%
САХАРОВ
САХАРОВ (9 Х 10.6)
2017400 2311200
САХАРОВ
Наименование Описание Фундамент Свайно-винтовой фундамент. Длина сваи 2500мм, диаметр 89/108мм (согласно проекту), толщина ..
2017400 2311200
-12%
ЛОМОНОСОВ
ЛОМОНОСОВ (8,5 Х 9,3)
2032500 2328400
ЛОМОНОСОВ
Наименование Описание Фундамент Свайно-винтовой фундамент. Длина сваи 2500мм, диаметр 89/108мм (согласно проекту), толщина ..
2032500 2328400
-14%
Дом из бруса АВАНГАРД
Дом из бруса АВАНГАРД (7 Х 9)
1583900 1862200
Дом из бруса АВАНГАРД
Наименование Описание Фундамент Свайно-винтовой.Длина сваи 2500мм, диаметр 108мм, толщина 4 мм (согласно проекту),свая обра..
1583900 1862200
-12%
КУРЧАТОВ
КУРЧАТОВ (9.6 Х 9.8)
2122100 2431100
КУРЧАТОВ
Наименование Описание Фундамент Свайно-винтовой фундамент. Длина сваи 2500мм, диаметр 89/108мм (согласно проекту), толщина ..
2122100 2431100
-12%
Дом из бруса с балконом НИВА
Дом из бруса с балконом НИВА (9 Х 7,5)
1693300 1934100
Дом из бруса с балконом НИВА
Наименование Описание Фундамент Свайно-винтовой.Длина сваи 2500мм, диаметр 108мм, толщина 4 мм (согласно проекту),свая обра..
1693300 1934100
-12%
ГРИБОЕДОВ
ГРИБОЕДОВ (8.5 Х 9,5)
2137000 2448200
ГРИБОЕДОВ
Наименование Описание Фундамент Свайно-винтовой фундамент. Длина сваи 2500мм, диаметр 89/108мм (согласно проекту), толщина ..
2137000 2448200
-12%
ЕСЕНИН
ЕСЕНИН (8,1 Х 9,1)
2166800 2482400
ЕСЕНИН
Наименование Описание Фундамент Свайно-винтовой фундамент. Длина сваи 2500мм, диаметр 89/108мм (согласно проекту), толщина ..
2166800 2482400
-12%
Дом из бруса ГЖЕЛЬ
Дом из бруса ГЖЕЛЬ (8 Х 9)
1730300 1982300
Дом из бруса ГЖЕЛЬ
Наименование Описание Фундамент Свайно-винтовой.Длина сваи 2500мм, диаметр 108мм, толщина 4 мм (согласно проекту),свая обра..
1730300 1982300
-12%
Двухэтажная баня ПРЕСТИЖ
Двухэтажная баня ПРЕСТИЖ (6,9 Х 10,7)
1783000 2036500
Двухэтажная баня ПРЕСТИЖ
Наименование Описание Фундамент Свайно-винтовой.Длина сваи 2500мм, диаметр 108мм, толщина 4 мм (согласно проекту),свая обра..
1783000 2036500
-12%
Двухэтажный дом из бруса АНТОН
Двухэтажный дом из бруса АНТОН (9 Х 9)
1788700 2043100
Двухэтажный дом из бруса АНТОН
Наименование Описание Фундамент Свайно-винтовой.Длина сваи 2500мм, диаметр 108мм, толщина 4 мм (согласно проекту),свая обра..
1788700 2043100
-12%
Дом из бруса одноэтажный АЛЕКСАНДР
Дом из бруса одноэтажный АЛЕКСАНДР (11,2 Х 9,1)
1854700 2124800
Дом из бруса одноэтажный АЛЕКСАНДР
Наименование Описание Фундамент Свайно-винтовой.Длина сваи 2500мм, диаметр 108мм, толщина 4 мм (согласно проекту),свая обра..
1854700 2124800
-12%
Дом из бруса с балконом ГОРНИЦА
Дом из бруса с балконом ГОРНИЦА (10,9 Х 7,5)
1905500 2183100
Дом из бруса с балконом ГОРНИЦА
Наименование Описание Фундамент Свайно-винтовой.Длина сваи 2500мм, диаметр 108мм, толщина 4 мм (согласно проекту),свая обра..
1905500 2183100
-12%
Дом из бруса БЕЛЫЙ ДОМ
Дом из бруса БЕЛЫЙ ДОМ (13.2 Х 7,7)
1925400 2205700
Дом из бруса БЕЛЫЙ ДОМ
Наименование Описание Фундамент Свайно-винтовой.Длина сваи 2500мм, диаметр 108мм, толщина 4 мм (согласно проекту),свая обра..
1925400 2205700
-12%
Дом со вторым светом АРГО
Дом со вторым светом АРГО (9.7 Х 10)
1931700 2213100
Дом со вторым светом АРГО
Наименование Описание Фундамент Свайно-винтовой.Длина сваи 2500мм, диаметр 108мм, толщина 4 мм (согласно проекту),свая обра..
1931700 2213100
-12%
Дом из сухого бруса ФАВОРИТ
Дом из сухого бруса ФАВОРИТ (9 Х 8,1)
1951400 2235700
Дом из сухого бруса ФАВОРИТ
Наименование Описание Фундамент Свайно-винтовой.Длина сваи 2500мм, диаметр 108мм, толщина 4 мм (согласно проекту),свая обра..
1951400 2235700
-12%
ЖУКОВСКИЙ
ЖУКОВСКИЙ (10,2 Х 9)
2510600 2876300
ЖУКОВСКИЙ
Наименование Описание Фундамент Свайно-винтовой фундамент. Длина сваи 2500мм, диаметр 89/108мм (согласно проекту), толщина ..
2510600 2876300
-12%
ФРЕГАТ
ФРЕГАТ (10,5 Х 8,5)
1999200 2283400
ФРЕГАТ
Наименование Описание Фундамент Свайно-винтовой.Длина сваи 2500мм, диаметр 108мм, толщина 4 мм (согласно проекту),свая обра..
1999200 2283400
-12%
Дом с мансардой КРУИЗ
Дом с мансардой КРУИЗ (8,5 Х 10,3)
1999700 2290900
Дом с мансардой КРУИЗ
Наименование Описание Фундамент Свайно-винтовой.Длина сваи 2500мм, диаметр 108мм, толщина 4 мм (согласно проекту),свая обра..
1999700 2290900
-13%
ЧЕХОВ
ЧЕХОВ (9,5 Х 10)
2525600 2910400
ЧЕХОВ
Наименование Описание Фундамент Свайно-винтовой фундамент. Длина сваи 2500мм, диаметр 89/108мм (согласно проекту), толщина ..
2525600 2910400

Постройка частного коттеджа может обойтись в копейку, в особенности - при использовании массивных и дорогостоящих материалов: камня, бетона, кирпича и т.д. К счастью, есть гораздо более простой и дешевый вариант - загородный дом из бруса, прошедшего процедуру камерной сушки. Этот экологичный материал обладает достаточной прочностью, влагостойкостью и доступной ценой, и самое главное - имеет небольшой вес, что существенно снижает нагрузки на фундамент и несущие конструкции!

Проекты загородных домов из бруса: быстро и выгодно!

Вместо того, чтобы тратить месяцы и годы на проектирование и возведение кирпичного или бетонного особняка, воспользуйтесь готовыми решениями от компании "DomDomino"! В нашей электронной базе собраны лучшие проекты домов из профилированного бруса: от небольших одноэтажных дач до двухэтажных коттеджей с гостевыми комнатами, банями, гаражами и прочими хозяйственными пристройками.

Почему загородный деревянный дом стоит собрать именно из профилированного бруса камерной сушки? Хотя бы потому, что этот материал обладает неоспоримыми преимуществами:

  • минимальной влажностью - от 12 до 18%;
  • высоким коэффициентом теплопроводности - от 0,18 до 0,35 Вт/м2с;
  • высокой плотностью - до 500 кг/м3;
  • небольшим весом - за счет удаления лишней влаги.

Стена из сухого профилированного бруса толщиной 100 мм обладает точно такой же теплопроводностью, как и 510-миллиметровая кирпичная стена! Это действительно впечатляющий показатель, тем более - с учетом небольшого веса и дешевизны материала.

Строительство загородных домов из бруса - технические нюансы

Для возведения легковесного деревянного коттеджа не требуется мощное основание, и вполне можно обойтись обычным свайно-винтовым или столбчатым фундаментом. Он стоит гораздо дешевле, и устанавливается в короткие сроки. Что касается самого дома, то его можно собрать из заранее подготовленных деталей всего за пару дней. Это самая высокая скорость строительства из всех возможных!

При этом, сборные загородные дома из профилированного бруса от компании "DomDomino" отличаются:

  • доступной ценой;
  • экологичностью;
  • прочностью;
  • минимальной усадкой;
  • отличной защитой от сырости и грибка;
  • пожарной безопасностью;
  • красивым внешним видом и дизайном.

Все материалы изготавливаются на нашем собственном предприятии в Подмосковье. У нас установлено самое современное оборудование, включая сушильные камеры, деревообрабатывающие и распиловочные станки, линии по изготовлению готовых домокомплектов и т.д. Мы работаем без посредников, поэтому у нас можно купить загородный деревянный дом по самой выгодной цене в Москве и Московской области!

Кроме установки быстровозводимых построек, мы также готовы заняться укладкой фундамента, установкой дверей и окон, внешней и наружной отделкой и т.д. В нашем штате состоят профильные специалисты, выполняющие все эти виды работ на профессиональном уровне. Загородный дом из бруса будет построен в кратчайшие сроки, и на самом высоком техническом уровне!